Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що в загальному у наших захисників є достатньо дронів, є полки безпілотних систем, які виконують завдання, атакуючи противника. Проте зупинити його просочування на Покровському напрямку досі залишається дуже складно.

Чого бракує Силам оборони для захисту Покровська?

Микола Гриценко підкреслив, що саме на Покровському напрямку найбільша проблема полягає у кількості живої сили, яку командування б могло залучити до виконання бойових завдань.

Є недостатня кількість піхоти для того, щоб зупинити просування противника, для того, щоб навіть в погану видимість у нас були спостережні пости, які зможуть знищувати противника безпосередньо у стрілкових боях,

– сказав він.

Крім цього, піхоти не вистачає для ешелонування оборони та забезпечення позицій, які вже є.

Молодший лейтенант зауважив, що неможливо перекинути необхідну кількість особового складу з інших напрямків, адже вони потрібні й там, щоб відбивати наступ противника.

Є дуже багато хлопців, які сидять на позиціях 50, 70, 80 днів. Це величезна проблема. Ми їх не можемо вивести не тому, що є проблеми з логістикою чи обрізані шляхи підходу, а тому, що немає піхоти, щоб їх поміняти,

– підкреслив він.

Микола Гриценко підсумував, що зараз це найбільша проблема на Покровському напрямку.

Яка ситуація на Покровському напрямку?