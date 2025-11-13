Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає 24 Канал.

Як Зеленський оцінює ситуацію в Покровську?

Президент України прокоментував ситуацію в Покровську на Донеччині. Він визнав, що вона залишається "дуже складною". Російські війська не залишають наміру контролювати місто після місяців інтенсивних боїв.

Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію,

– сказав Зеленський.

За словами лідера України, будь-яке рішення про виведення українських військ ухвалюють командири безпосередньо на місці. Крім того, він додав, що "ніхто не штовхає на смерть заради руїн".

Президент також заявив, що Росія прагне захопити Покровськ, щоб довести лідеру США Дональду Трампу, що Україна має вийти з усього Донбасу.

"Ми не можемо залишити Схід України. Люди цього не зрозуміють", – сказав Зеленський. Глава держави підкреслив, що захоплення окремих міст не гарантує, що ворог зупиниться, адже жодного стримуючого фактора немає.