Таку думку 24 Каналу озвучив американський професор Скотт Лукас, зазначивши, що окупанти можуть активізуватись на лінії фронту. Зокрема, під загрозою може опинитись Донеччина.

Куди Кремль кине нових мобілізованих?

Американський професор пояснив, що Кремль балансує між ресурсами та кількістю особового складу, які він вкладає для продовження повномасштабного вторгнення. В лютому 2022 року росіяни мали надію, що воно триватиме кілька місяців, що Україна капітулює навесні.

Однак цього не сталось і майже за останні 4 роки країна-агресорка оголошувала часткову мобілізацію в певні періоди. Тепер ж російський диктатор оголошує постійний призов.

Це велика зміна. Офіційно Росія не відправляє на фронт в Україні призовників, вони виконують обов'язки за його межами. Однак чи змінить вона це? Тепер вона відправляє мобілізованих на фронт, бо покладає надії на продовження просування на Покровськ,

– наголосив він.

Цікаво! Самі ж росіяни повідомили, що, буцімто, цілорічний призов дозволить оптимізувати роботу військкоматів та зменшить навантаження на них під час весняних та осінніх призовів. Водночас Кремль планує відправляти на фронт резервістів.

Окупанти кидають війська на Покровський напрямок: коротко

Ворог терміново перекидає свої сили на Покровський напрямок через брак резервів. Туди відправляють окупантів з Півдня – Херсонського та Запорізького напрямків. Новоприбулих одразу відправляють на штурми, не оформлюючи у нові підрозділи.

Дмитро "Перун" Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку, також повідомив, що російське угрупування біля Покровська продовжує зростати. Про це відомо з радіоперехоплень та різних джерел.