Такое мнение 24 Каналу озвучил американский профессор Скотт Лукас, отметив, что оккупанты могут активизироваться на линии фронта. В частности, под угрозой может оказаться Донецкая область.

Куда Кремль бросит новых мобилизованных?

Американский профессор объяснил, что Кремль балансирует между ресурсами и количеством личного состава, которые он вкладывает для продолжения полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года россияне надеялись, что оно продлится несколько месяцев, что Украина капитулирует весной.

Однако этого не произошло и почти за последние 4 года страна-агрессор объявляла частичную мобилизацию в определенные периоды. Теперь же российский диктатор объявляет постоянный призыв.

Это большое изменение. Официально Россия не отправляет на фронт в Украине призывников, они выполняют обязанности за его пределами. Однако изменит ли она это? Теперь она отправляет мобилизованных на фронт, потому что возлагает надежды на продолжение продвижения на Покровск,

– подчеркнул он.

Интересно! Сами же россияне сообщили, что, якобы, круглогодичный призыв позволит оптимизировать работу военкоматов и уменьшит нагрузку на них во время весенних и осенних призывов. В то же время Кремль планирует отправлять на фронт резервистов.

Оккупанты бросают войска на Покровское направление: кратко

Враг срочно перебрасывает свои силы на Покровское направление из-за нехватки резервов. Туда отправляют оккупантов с Юга – Херсонского и Запорожского направлений. Новоприбывших сразу отправляют на штурмы, не оформляя в новые подразделения.

Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1-го отдельного штурмового полка, также сообщил, что российская группировка у Покровска продолжает расти. Об этом известно из радиоперехватов и различных источников.