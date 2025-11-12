Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Куда россияне перебрасывают войска?
Как сообщают информаторы движения "Атеш" районе Угледара, а также агенты из числа российских военных, командование оккупационной армии экстренно перебрасывает личный состав на Покровское направление.
Ежедневно в сторону Покровска движется военная техника с бойцами, которых, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.
У российской армии, очевидно, исчерпаны и основные силы, и оперативные резервы для продолжения наступления, поэтому они вынуждены срочно оголять другие участки фронта,
– говорится в сообщении.
Агенты из 506-го мотострелкового полка также сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни военнослужащих. Новоприбывших сразу отправляют на штурмы, часто даже без оформления в составе нового подразделения.
Эти данные подтверждают, что Россия пытается захватить Покровск любой ценой, игнорируя масштабные потери в живой силе и технике – продолжая непрерывно перебрасывать на фронт новые подразделения.
Они продолжают отправлять всё новые силы на верную смерть,
– подытожили в "Атеш".
Что вообще происходит на Покровском направлении?
У DeepState сообщили, что сейчас враг пытается продвинуться вглубь Покровска и оккупировать Гришино. Противник закрепляется на южных окраинах города, однако украинские силы продолжают проводят зачистки на этом участке фронта.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан обратил внимание на то, что враг несколько снизил интенсивность атак под Покровском. Он предполагает, что это могло произойти из-за неблагоприятной погоды.
По словам украинских военных, сейчас в Покровске находится более 300 россиян. Они стремятся выйти на северные границы города, чтобы потом попытаться окружить агломерацию.