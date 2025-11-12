Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Читайте также Только после достижения целей: в ISW проанализировали новое заявление Кремля о мире
Какое значение имели переговоры в Стамбуле?
Сергей Кислица рассказал, что российская делегация на переговорах в Стамбуле совершенно не намеревалась говорить о мире.
Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены,
– подчеркнул он.
По его словам, с лета борьба заключалась в том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров Украины, чтобы побудить Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским один на один.
Кислица подчеркнул, что он был открыт к прогрессу на пути к миру. В то же время чиновник не удивлен тем, что переговоры с российской делегацией дали ограниченные результаты.
Он отметил, что в условиях диктатуры невозможно вести содержательные дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора, ведь они имеют строгий мандат и обязаны отстаивать определенные для них позиции.
Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а потом они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию,
– добавил Сергей Кислица.
Попытки мирного урегулирования: последние новости
По словам американских СМИ, Дональд Трамп не смог достичь мира в Украине из-за сложности войны и нежелания Путина идти на компромисс.
Недавно президент США попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и пытался заставить Владимира Зеленского согласиться на уступки территориями, но тщетно.
Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко заявил, что сейчас Владимир Путин не планирует завершать войну. В то же время он считает, что Трамп все же сможет дожать Россию на начало реального переговорного процесса.