Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
Яке значення мали переговори в Стамбулі?
Сергій Кислиця розповів, що російська делегація на переговорах у Стамбулі абсолютно не мала наміру говорити про мир.
Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено,
– наголосив він.
За його словами, з літа боротьба полягала в тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів України, щоб спонукати Володимира Путіна до зустрічі із Володимиром Зеленським віч-на-віч.
Кислиця підкреслив, що він був відкритий до прогресу на шляху до миру. Водночас посадовець не здивований тим, що переговори з російською делегацією дали обмежені результати.
Він зауважив, що в умовах диктатури неможливо вести змістовні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора, адже вони мають суворий мандат і зобов’язані відстоювати визначені для них позиції.
Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію,
– додав Сергій Кислиця.
Спроби мирного врегулювання: останні новини
За словами американських ЗМІ, Дональд Трамп не зміг досягнути миру в Україні через складність війни та небажання Путіна йти на компроміс.
Нещодавно президент США спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і намагався примусити Володимира Зеленського погодитися на поступки територіями, але марно.
Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко заявив, що зараз Володимир Путін не планує завершувати війну. Водночас він вважає, що Трамп все ж зможе дотиснути Росію на початок реального переговорного процесу.