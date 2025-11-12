Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Читайте також Тільки після досягнення цілей: в ISW проаналізували нову заяву Кремля щодо миру

Яке значення мали переговори в Стамбулі?

Сергій Кислиця розповів, що російська делегація на переговорах у Стамбулі абсолютно не мала наміру говорити про мир.

Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено,

– наголосив він.

За його словами, з літа боротьба полягала в тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів України, щоб спонукати Володимира Путіна до зустрічі із Володимиром Зеленським віч-на-віч.

Кислиця підкреслив, що він був відкритий до прогресу на шляху до миру. Водночас посадовець не здивований тим, що переговори з російською делегацією дали обмежені результати.

Він зауважив, що в умовах диктатури неможливо вести змістовні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора, адже вони мають суворий мандат і зобов’язані відстоювати визначені для них позиції.

Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію,

– додав Сергій Кислиця.

Спроби мирного врегулювання: останні новини