Для цього президент США матиме два етапи. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу думку, що це або період до Різдва, або кінець зими – початок весни 2026 року.

Який з варіантів більш реальний?

Олексій Буряченко зазначив, що про це свідчить активність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Можливо, росіяни після зміни керівника делегації полетять на саміт G20 в ПАР вести якісь неформальні комунікації. Не можна цього виключати. Адже Росія зробила величезну кількість помилок щодо США.

Є два етапи певних політичних можливостей і для нас, і для Трампа в завершенні гарячої фази війни. Перший – до Різдва, коли пробуватимуть дотискати Путіна. Я переконаний, що залишаються шанси на початок реального перемовного процесу,

– припустив він.

За словами політолога, санкції, які Дональд Трамп запровадив щодо "Роснафти" та "Лукойла", зараз діють більше превентивно. Реально вони починають діяти з 21 листопада. Однак вже у середині грудня політика у США "піде на канікули". Можливо, Володимир Путін не відчує тиск санкцій настільки, щоб повністю піти на умови Трампа.

Чим ближче до Різдва, тим більш осяжним видається саме другий горизонт таких політичних рішень, який більше орієнтований на 2026 рік. Важко сказати, чи це буде кінець зими, чи все-таки весна. Багато залежатиме від ситуації на полі бою,

– вважає виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Якщо Росія продовжить ядерну ескалацію чи навіть реально проведе якісь навчання, це запустить додаткову консолідацію навколо допомоги Україні, а значить, що навколо звуження можливостей для Росії. Це пришвидшить відповідні процеси. Однак зараз складно спрогнозувати, коли саме Путіна змусять сісти за стіл переговорів.

