Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

Смотрите также Есть два варианта, когда Трамп может дожать Россию, – политолог

Почему попытки Трампа завершить войну в Украине проваливаются?

По словам высокопоставленных чиновников администрации Трампа, они близки к завершению войны – если бы только стороны были более благоразумными. Они, похоже, воспринимают конфликт как простой и такой, что поддается компромиссу: Россия хочет захватить остальные территории Донбасса, которые еще не контролирует; Украина хочет прочных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо глубже и сложнее, отметили журналисты.

Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и пытался заставить Владимира Зеленского согласиться на уступки территориями, но тщетно. Кроме того, в начале второго срока Трампа Россия отклонила соглашение, которое предусматривало "замораживание" линии фронта, снятие санкций с Москвы и содержание Украины вне НАТО.

Если бы Трамп понимал глубинный контекст войны, он бы ожидал именно такого результата. Москва воспринимает свободную, независимую и военно способную Украину как неприемлемую угрозу. Для Путина чрезвычайно высокая цена продолжения войны оправдана тем, что она не дает Украине снова стать на ноги. Он не изменит своей позиции только из-за усиления санкций или из-за того, что Украина наносит удары вглубь территории России.

Трамп вряд ли сможет завершить войну в ближайшие месяцы, однако он может создать военные и дипломатические предпосылки для успешных переговоров позже в своем сроке. Для этого не нужно даже кардинально менять курс,

– отметили в издании.

Впрочем, Трамп, похоже, стремится не столько помочь Украине победить в длительной войне, сколько вдохнуть новую жизнь в свои дипломатические усилия по заключению мира. И для этого он может сделать еще больше – придать своим усилиям глобальный масштаб. Например, инициировать мирный саммит и призвать другие страны согласиться на немедленное прекращение войны за текущей линией фронта.

Журналисты предположили, что целью Трампа может быть объединение большинства стран мира вокруг призыва к немедленному и безусловному прекращению огня, а детали реализации должны были бы согласовать стороны. Россия будет выступать против, но будет вынуждена объяснять свою позицию.

Такой процесс продемонстрировал бы абсурдность требований Путина о дополнительных территориальных уступок и демилитаризации Украины. Китай, как главный союзник Москвы, не одобрит эту идею, но ему также придется оправдывать свою позицию. Трамп мог бы засчитать это как дипломатический успех, а Украина получила бы моральную поддержку в начале тяжелой зимы.

В издании резюмировали, что война в Украине вряд ли завершится одним громким прорывом. Но определенные шаги и немного терпения могли бы создать условия для постепенного урегулирования – такого, что не позволит России уничтожить и покорить своего соседа.

Какие были последние заявления Трампа о войне в Украине?