Про це пише 24 Канал із посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Скільки окупантів зараз у Покровську?
Українські воїни наголосили, що ворог активізував зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для повітряної розвідки захисників та ураження на відкритій місцевості.
Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію,
– пояснили бійці.
Своєю чергою, Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.
З початку листопада ЗСУ ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 – поранено. До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.
Що відомо про бої за Покровськ?
Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що ситуація у Покровську складна, адже українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що українські сили пройшли певний етап і відбили першу хвилю масованих атак на Покровськ, зірвавши плани росіян.
По-перше, оточення не допускають, і це, на його думку, дуже важливо. По-друге, ротаційні заходи, зокрема, евакуація поранених, намагаються, за словами політичного експерта, проводити попри все. Це стосується і логістики. По-третє, у самому Покровську безпосередньо тривають бої.