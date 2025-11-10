Про це 24 Каналу розповів Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та політичний експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що ситуація у Покровську залишається важкою. Також Головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що росіяни поширюють інформацію, що нібито захопили Покровськ, але це не відповідає дійсності.

Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя та Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація у Покровську?

Мусієнко підкреслив, що українські сили пройшли певний етап і відбили першу хвилю масованих атак, зірвавши плани росіян. Тому що Володимир Путін ще два тижні тому заявляв, що Покровськ буцімто в оточенні і запрошував туди журналістів.

Зверніть увагу! Путін надав наказ Міноборони Росії забезпечити проїзд іноземних журналістів для відвідування районів у Покровську, Мирнограді та Куп'янську, де нібито заблоковані українські військові. Заради цього росіяни готові були припинити бойові дії на 5 – 6 годин у цих районах та забезпечити коридори для безперешкодного в'їзду та виїзду груп іноземних ЗМІ, зокрема українських, якщо буде дотримано гарантії безпеки як для журналістів, так і для російських військових.

"Зараз перший етап відбито. Ба більше, щодо Покровська і Мирнограда є ключові питання, які можуть виникнути", – відзначив військовослужбовець.

По-перше, оточення не допускають, і це дуже важливо. По-друге, ротаційні заходи, зокрема, евакуація поранених, намагаються, за словами політичного експерта, проводити попри все. Це стосується і логістики.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті



По-третє, у самому Покровську безпосередньо тривають бої. Деякі мікрорайони, умовні квадрати, якщо розбити місто на такі ділянки, нагадують сірі зони, за які зараз триває боротьба.

По місту штурмовим підрозділам пересуватися важко – як нашим, так і противника, оскільки велика кількість дронів працює з обох боків. Ворог намагався обрати тактику захоплення дахів будинків і встановлення там антен, ретрансляторів для того, щоб активніше працювали їхні БпЛА, долітали на дальшу відстань,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Також росіяни, за його словами, підтягували спецпризначенців, снайперів, інших бійців. Але їхнім діям перешкоджають українські підрозділи.

Бої тривають, проте Росії не вдалося розв'язати це питання значно швидше і раніше. Ворог, як зауважив військовослужбовець, не очікував, що буде чинитися такий опір з боку Сил оборони за Покровськ та Мирноград.

Як українські сили боронять Покровськ?