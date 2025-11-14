Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что в общем у наших защитников достаточно дронов, есть полки беспилотных систем, которые выполняют задачи, атакуя противника. Однако остановить его просачивание на Покровском направлении до сих пор остается очень сложно.

Чего не хватает Силам обороны для защиты Покровска?

Николай Гриценко подчеркнул, что именно на Покровском направлении самая большая проблема заключается в количестве живой силы, которую командование могло бы привлечь к выполнению боевых задач.

Есть недостаточное количество пехоты для того, чтобы остановить продвижение противника, для того, чтобы даже в плохую видимость у нас были наблюдательные посты, которые смогут уничтожать противника непосредственно в стрелковых боях,

– сказал он.

Кроме этого, пехоты не хватает для эшелонирования обороны и обеспечения позиций, которые уже есть.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Младший лейтенант заметил, что невозможно перебросить необходимое количество личного состава из других направлений, ведь они нужны и там, чтобы отражать наступление противника.

Есть очень много ребят, которые сидят на позициях 50, 70, 80 дней. Это огромная проблема. Мы их не можем вывести не потому, что есть проблемы с логистикой или обрезанные пути подхода, а потому, что нет пехоты, чтобы их поменять,

– подчеркнул он.

Николай Гриценко подытожил, что сейчас это самая большая проблема на Покровском направлении.

Какая ситуация на Покровском направлении?