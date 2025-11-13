Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.
Смотрите также ВСУ провели ротацию и эвакуацию: что сейчас происходит в Покровске и Мирнограде
Кто контролирует Покровск?
Александр Сырский поехал на Покровское направление. Вместе с командирами он сконцентрировал внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировал дальнейшие действия.
О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет,
– заявил Главнокомандующий ВСУ.
Он отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины.
На подступах и в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами россиян, реже – уничтожение легкой вражеской техники.
Поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последнюю неделю защитники Украины зачистили 7,4 квадратного километра территории Покровского района Донецкой области.
Последние новости о боях за Покровск: что известно?
Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации СНБО опровергли фейковое видео, распространенное российскими пропагандистами, о выходе украинских военных из Покровска.
Российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов – деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ.
К слову, военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что враг поставил перед собой задачу – открытие нового стратегического направления в Запорожской области. В районе населенных пунктов Покровское, Александровка и Гуляйполе.