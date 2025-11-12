Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу о намерениях россиян по продвижению в Запорожской области. Он объяснил, какие населенные пункты на этом направлении прежде всего стремятся захватить оккупанты.
По каким причинам ВСУ могли оставить населенные пункты в Запорожье?
Тимочко объяснил, если войска отходят с позиции, это может быть обусловлено рядом причин, однако этот процесс происходит, обычно, системно и организованно. Среди таких причин – сложность удержания позиций, угроза окружения, перегруппировки сил.
"В то же время артиллерийская атака противника на этом направлении была довольно массированной. Кроме того, погодные условия не давали в необходимом количестве поддерживать беспилотниками с воздуха наши силы", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Из-за тяжелых обстрелов врага и для того, чтобы уберечь жизни военных, украинские силы отступили от пяти населенных пунктов в восточной части Запорожской области. Речь идет о Новоуспеновском, Новое, Охотничье, Успеновке и Новониколаевке.
Также противник, по словам военного обозревателя, поставил перед собой задачу – открытия нового стратегического направления в Запорожской области. В районе населенных пунктов Покровское, Александровка и Гуляйполе.
Почему россияне решили продвигаться на Запорожье?
"Это важные узлы для противника. Гуляйполе – узловая станция железной дороги, Покровское – разветвление логистических путей. Кроме того, дорога, которая соединяет Покровское и Гуляйполе, является рокатной и отвечает за обеспечение силами и средствами украинские подразделения на этих направлениях", – сказал Тимочко.
Противник, по мнению военного обозревателя, осознал, что двигаться по югу оккупированной материковой части Украины для него довольно не выгодно. Сначала россияне рассчитывали наступать на Запорожье через Степногорск и Приморское, но они отказались от этого замысла, поскольку украинские силы удачно выбили их логистику.
Выглядит так, что Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении с целью обеспечения безопасности своих войск от ударов Вооруженных Сил Украины на этом участке фронта,
– подчеркнул Иван Тимочко.
Именно поэтому враг выбрал для попыток атаки и проверки украинской обороны направление Александровка – Гуляйполе. Потому что здесь, по словам военного обозревателя, россияне смогут с оккупированных территорий и, в частности, с востока Украины подтянуть свои силы. Там они давно выстроили логистику и имеют большие территории для накопления и передвижения ресурсов.
Какова ситуация на фронте?
В течение последних суток состоялось 217 боевых столкновений на фронте. В частности на Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.
По информации движения "Атеш", российское командование экстренно перебрасывает живую силу на Покровское направление. В сторону Покровска ежедневно движется военная техника с бойцами, их, вероятно, снимают с позиций в Херсонской и Запорожской областях.
Также, как сообщили в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, россияне попытались прорваться на Константиновском направлении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, а именно – туманом. Однако украинским разведчикам удалось дать отпор врагу.