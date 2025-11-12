Стратегический город в осаде уже более года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Чем грозит потеря Покровска?

По данным издания, почти треть всех боев вдоль 1000-километровой линии фронта сейчас приходится именно на Покровск. Они идут дом за домом среди почерневших руин советских многоэтажек, где осталось лишь несколько сотен жителей из довоенных 60 тысяч.

Военные недавно сообщали, что в Покровске находятся около 300 российских солдат. Сейчас Москва усиливает попытки прорвать оборону города, пользуясь плотным туманом.

Их цель остается неизменной – дойти до северных окраин Покровска, а затем попытаться окружить агломерацию,

– заявили в 7-м корпусе Десантно-Штурмовых войск Украины.

Если Покровск падет, это станет самым большим достижением России в Украине за более чем два года и позволит продвинуться на север и запад, угрожая "поясу крепостей" – опорным городам украинской обороны в Донбассе.

Падение города также станет ударом по моральному духу украинцев и усилит риторику российского диктатора Владимира Путина, который стремится убедить Дональда Трампа, что Россия наступает, а помощь Киеву – бесполезна.

Как и в Бахмуте, Россия бросает бесконечные волны пехоты, добиваясь незначительных и дорогих успехов – иногда лишь за укрепленный бункер или лесопосадку. Только в октябре российские потери составили рекордные 25 тысяч убитых и раненых. С наступлением зимы продвижение становится еще труднее – без листвы, которая могла бы укрывать войска от дронов.

По словам военных, российских солдат в городе уже больше, чем украинских. В течение недель Россия посылает небольшие группы диверсантов по два – три человека, чтобы они просачивались через редкие украинские линии обороны. Попав в город, они либо сеют хаос, либо закрепляются, ожидая подкреплений и постепенно наращивая численность.

Украинский военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Украина медленно, но теряет Покровск. Окружение пока не завершено, но пути снабжения почти перерезаны. Узкое "бутылочное горлышко" составляет около 5 километров.

Сообщается, что все чаще раздаются призывы вывести украинские войска из города. Ранее украинские генералы подвергались критике за то, что слишком долго удерживали позиции, подвергая бойцов риску.

Ступак считает, что пришло время начать организованный отход с южных рубежей обороны, чтобы избежать бессмысленных потерь и возможного тяжелого тактического поражения. Он также подчеркивает важность того, чтобы боевые решения принимали военные, а не политики.

По данным издания, если Украина оставит Покровск, ей придется оставить и Мирноград, что станет новым ударом по линии обороны на этом участке фронта.

Какая ситуация в Покровске: коротко о главном