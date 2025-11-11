10 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как россияне на мотоциклах и гражданских автомобилях въезжают в южную часть Покровска. Все это происходит под пеленой густого тумана, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как природа способствует продвижению россиян в Покровске?
11 ноября 7-й десантно-штурмовой корпус Украины подтвердил, что неблагоприятные погодные условия позволили российским войскам прорваться в южные окраины города.
Густой туман сильно мешает воздушной разведке выявлять и уничтожать врага на открытой местности.
По словам оператора беспилотников с позывным "Гусак", оккупанты, воспользовавшись низкой видимостью, даже решились атаковать колонной техники. Обычно такие штурмы заканчиваются мгновенным уничтожением врага украинскими дронами.
"Гусак" рассказал, что его подразделение также участвовало в отражении атаки, показанной на видео. Колонну частично уничтожили, но из-за тумана не удалось зафиксировать момент контратаки, поэтому неизвестно, ликвидировали ли всех.
В 7-ом корпусе ДШВ уточнили, что в Покровске находятся более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы города с последующей попыткой окружить агломерацию.
Какова ситуация на Покровском направлении?
- По данным аналитиков украинской мониторинговой группы DeepState, российские войска постепенно захватывают новые районы Покровска. Большинство территории сейчас – так называемая "серая зона", где нет полного контроля одной из сторон.
- Москва стремится окружить Покровск и соседний Мирноград, создав так называемый "котел".
- Чтобы предотвратить полное окружение, украинские войска оттеснили россиян от населенных пунктов Суворово и Родинское на восточной части "котла", создав больший разрыв между флангами врага.
- Оккупанты пытаются перерезать логистические маршруты, которыми снабжают украинские войска в Покровске. Они атакуют эти пути не только дронами и артиллерией, но и с помощью ДРГ.
- Враг целенаправленно охотится за украинскими FPV-пилотами, чтобы те не могли отслеживать движение мелких вражеских групп.
- Оккупанты иногда проникают в город, переодевшись в гражданских или даже в украинскую военную форму. Их цель – посеять хаос среди украинских защитников, после чего начинается штурм основными силами армии противника.