Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу про наміри росіян щодо просування у Запорізькій області. Він пояснив, які населенні пункти на цьому напрямку насамперед прагнуть захопити окупанти.

Через які причини ЗСУ могли залишити населені пункти на Запоріжжі?

Тимочко пояснив, якщо війська відходять з позиції, це може бути зумовлено низкою причин, проте цей процес відбувається, зазвичай, системно і організовано. Серед таких причин – складність утримання позицій, загроза оточення, перегрупування сил.

"Водночас артилерійська атака противника на цьому напрямку була доволі масованою. Окрім того, погодні умови не давали в необхідній кількості підтримувати безпілотниками з повітря наші сили", – наголосив він.

Зверніть увагу! Через важкі обстріли ворога та задля того, щоб уберегти життя військових, українські сили відступили від п'яти населених пунктів у східній частині Запорізької області. Йдеться про Новоуспенівську, Нове, Охотниче, Успенівку та Новомиколаївку.

Також противник, за словами військового оглядача, поставив перед собою завдання – відкриття нового стратегічного напрямку у Запорізькій області. В районі населених пунктів Покровське, Олександрівка і Гуляйполе.

Чому росіяни вирішили просуватися на Запоріжжі?

"Це важливі вузли для противника. Гуляйполе – вузлова станція залізниці, Покровське – розгалуження логістичних шляхів. Крім того, дорога, яка з'єднує Покровське і Гуляйполе, є рокатною та відповідає за забезпечення силами і засобами українські підрозділи на цих напрямках", – сказав Тимочко.

Противник, на думку військового оглядача, усвідомив, що рухатись по півдню окупованої материкової частини України для нього доволі не вигідно. Спершу росіяни розраховували наступати на Запоріжжя через Степногірськ і Приморське, але вони відмовилися від цього задуму, оскільки українські сили вдало вибили їхню логістику.

Виглядає так, що Росія планує розширити фланги на Покровському напрямку з метою убезпечення своїх військ від ударів Збройних Сил України на цій ділянці фронту,

– підкреслив Іван Тимочко.

Саме тому ворог обрав для спроб атаки і перевірки української оборони напрямок Олександрівка – Гуляйполе. Тому що тут, за словами військового оглядача, росіяни зможуть з окупованих територій і, зокрема, зі сходу України підтягнути свої сили. Там вони давно вибудовували логістику і мають великі території для накопичення і пересування ресурсів.

Яка ситуація на фронті?