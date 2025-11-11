Складна ситуація залишається, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Там ворог обстрілює українські позиції з усіх видів наявного у нього озброєння, передає 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.

Чому ЗСУ відійшли на Запоріжжі?

За минулі декілька діб тут відбулося до сотні бойових дій. Противник посилив штурми та здійснив численні спроби прориву. Внаслідок масованих артилерійських обстрілів – по 400 щодня із використанням близько 2000 снарядів – усі укриття й укріплення були знищені.

Щоб уберегти життя військових, Сили оборони відступили з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.

Ворог намагається закріпитися в цих населених пунктах, але українські захисники активно цьому перешкоджають. Біля Яблукового, Рівнопілля та Солодкого тривають запеклі бої. Зі сходу противник намагається обійти Гуляйполе та перерізати шляхи постачання з Покровського.

Де ЗСУ були змушені відступити: дивіться на карті

Що відбувається на Запорізькому напрямку?