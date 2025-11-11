Складна ситуація залишається, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Там ворог обстрілює українські позиції з усіх видів наявного у нього озброєння, передає 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.
Чому ЗСУ відійшли на Запоріжжі?
За минулі декілька діб тут відбулося до сотні бойових дій. Противник посилив штурми та здійснив численні спроби прориву. Внаслідок масованих артилерійських обстрілів – по 400 щодня із використанням близько 2000 снарядів – усі укриття й укріплення були знищені.
Щоб уберегти життя військових, Сили оборони відступили з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.
Ворог намагається закріпитися в цих населених пунктах, але українські захисники активно цьому перешкоджають. Біля Яблукового, Рівнопілля та Солодкого тривають запеклі бої. Зі сходу противник намагається обійти Гуляйполе та перерізати шляхи постачання з Покровського.
Де ЗСУ були змушені відступити: дивіться на карті
Що відбувається на Запорізькому напрямку?
- Ще нещодавно, а саме 8 листопада, командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько повідомляв, що Сили оборони зупинили просування росіян на сході Запорізької області, зачистивши Солодке та Рівнопілля.
- Однак противник таки не зупинився. Ба більше, йому вдалося суттєво розширити "сіру зону" у східній частині Запоріжжя.
- Росіяни намагаються просуватися дном Каховського водосховища, яке вони зруйнували у 2023 році, щоб обійти українські позиції. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, дно водосховища зараз нагадує велику луку з густою рослинністю, якою ворог прагне скористатися. Він пробує обійти наші позиції поблизу Малокатеринівки, Запорізької АЕС та Кам’янки-Дніпровської.
- Окупанти активно перекидають техніку та війська на Запорізький напрямок, зокрема з Сумщини. Вони відправляють туди нові резерви та тренують їх на полігонах. За словами Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, на цьому напрямку ворог почав застосовувати нову тактику та будує фортифікаційні споруди.
- Найбільша загроза – Степногірськ, звідки до Запоріжжя лише 25 кілометрів.