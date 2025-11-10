Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що зараз відбувається в Запорізькій області?

Противник нарощує свою присутність у районі цих населених пунктів на Запоріжжі, його активність фіксується по всій сірій зоні

Зокрема, росіянам вдалося повністю окупувати Успенівку, наразі також перевіряється інформація щодо захоплення Солодкого та Привільного.

Водночас ворог продовжує тиснути на Нове й Новоуспенівське та поступово поглинає Рівнопілля.

На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто й ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному),

– пояснили в DeepState.

За словами аналітиків, упродовж усього часу Гуляйполе залишалося неприступним для ворога, який раніше неодноразово намагався прорватися в місто, зокрема з боку Марфополя.

Тепер же відкривається новий напрямок, що може ускладнити оборону цього важливого населеного пункту.

