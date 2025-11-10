Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Читайте также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю
Что сейчас происходит в Запорожской области?
Противник наращивает свое присутствие в районе этих населенных пунктов в Запорожье, его активность фиксируется по всей серой зоне
В частности, россиянам удалось полностью оккупировать Успеновку, сейчас также проверяется информация о захвате Солодкого и Привольного.
В то же время враг продолжает давить на Новое и Новоуспеновское и постепенно поглощает Ровнополье.
К сожалению, количественное преимущество противника сказывается, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может ставить под угрозу Гуляйполе, ведь оккупация Ровнополье открывает оперативное пространство с севера на сам город и усложняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном),
– объяснили в DeepState.
По словам аналитиков, на протяжении всего времени Гуляйполе оставалось неприступным для врага, который ранее неоднократно пытался прорваться в город, в частности со стороны Марфополя.
Теперь же открывается новое направление, что может осложнить оборону этого важного населенного пункта.
Ситуация на фронте: кратко
В течение суток 9 ноября на фронте зафиксировали 265 боевых столкновений. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Радостное Днепропетровской области; Ровнополье, Новое Запорожье, Доброполье, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области.
Сейчас Покровское направление остается самым горячим. Соотношение потерь россиян и украинцев составляет не менее 1 к 10. Когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.
Ситуация в районе Мирнограда также остается напряженной. После многочисленных неудачных попыток штурма с востока враг, вероятно, планирует изменить направление атак.