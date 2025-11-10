Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Читайте также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю

Что сейчас происходит в Запорожской области?

Противник наращивает свое присутствие в районе этих населенных пунктов в Запорожье, его активность фиксируется по всей серой зоне

В частности, россиянам удалось полностью оккупировать Успеновку, сейчас также проверяется информация о захвате Солодкого и Привольного.

В то же время враг продолжает давить на Новое и Новоуспеновское и постепенно поглощает Ровнополье.

К сожалению, количественное преимущество противника сказывается, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может ставить под угрозу Гуляйполе, ведь оккупация Ровнополье открывает оперативное пространство с севера на сам город и усложняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном),

– объяснили в DeepState.

По словам аналитиков, на протяжении всего времени Гуляйполе оставалось неприступным для врага, который ранее неоднократно пытался прорваться в город, в частности со стороны Марфополя.

Теперь же открывается новое направление, что может осложнить оборону этого важного населенного пункта.

Ситуация на фронте: кратко