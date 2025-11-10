Всего за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на каждом из направлений фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Состоялось 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны успешно отбили штурмы в направлении Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах Боровской Андреевки, Твердохлебового, Редкодуба, Дерилово, Новоселовки, Карповки, Торского, а также в направлениях Красного Става, Ставков, Корового Яра и Дробышево.

На Славянском направлении противник атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Произошло 13 боевых столкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники успешно остановили две атаки врага в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Александро-Шультино, Белой Горы, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлении Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении произошло 97 атак врага. Противник наступал в районах Шахматного, Никаноровки, Белицкого, Уют, Родинского, Новоэкономического, Мирнограда, Зеленого, Даченского, Лысовки, Новониколаевки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала, Дачного и в направлениях Нового Шахматного, Софиевки, Ровного и Новопавловки.

На Александровском направлении силы обороны отбили 27 штурмов в районах Ялты, Ивановки, Зеленого Гая, Александрограда, Новоселовки, Январского, Орестополя, Степного, Рыбного, Злагоды, Вербового и в направлении Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боестолкновений в районах Зеленого Гая, Веселого, Сладкого, Злагоды и в направлениях Яблочного и Ровнополья.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки зафиксировано восемь боестолкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах Малых Щербаков, Степного и в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.

