Больше всего из них, как и обычно, произошло на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 11 ноября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 4 раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник 6 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки в районах населенных пунктов Паньковка, Шаховое, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили 3 тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что происходит на войне?