Загалом протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"

Яка ситуація на кожному з напрямків фронту?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.

На Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони успішно відбили штурми у напрямку Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах Борівської Андріївки, Твердохлібового, Рідкодуба, Дерилового, Новоселівки, Карпівки, Торського, а також у напрямках Червоного Ставу, Ставків, Корового Яру та Дробишевого.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на мапі DeepState

На Слов'янському напрямку противник атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Відбулося 13 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники успішно зупинили дві атаки ворога в районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Олександро-Шультиного, Білої Гори, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямку Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку відбулося 97 атак ворога. Противник наступав у районах Шахового, Никанорівки, Білицького, Затишка, Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Зеленого, Даченського, Лисівки, Новомиколаївки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії, Дачного та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки.

Окупанти тиснуть під Покровськом: дивіться на мапі DeepState

На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 27 штурмів у районах Ялти, Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Новоселівки, Січневого, Орестополя, Степового, Рибного, Злагоди, Вербового та в напрямку Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах Зеленого Гаю, Веселого, Солодкого, Злагоди та в напрямках Яблукового й Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку минулої доби зафіксовано вісім боєзіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах Малих Щербаків, Степового і в напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

Останні новини про війну з Росією: що відомо?