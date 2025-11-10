Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 10 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 152 160 (+1 090) осіб,
  • танків – 11 342 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 552 (+7);
  • артилерійських систем – 34 349 (+9);
  • РСЗВ – 1 538 (+0);
  • засобів ППО – 1 239 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57);
  • крилатих ракет – 3 926 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 957 (+77);
  • спеціальної техніки – 3 993 (+0).


Втрати ворога на 10 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Агенти "Атеш" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів між Кримом та Херсонською областю. В результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

  • В четвер, 6 листопада, дрони ГУР вдарили по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у Башкортостані в Росії – це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора. На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу.

  • До слова, Зеленський повідомляв, що лише завдяки роботі українських безпілотників у жовтні вдалося ліквідувати близько 25 тисяч російських військових, і ці втрати мають відеопідтвердження. Ще приблизно 2 – 3 тисячі втрат фіксують без такого підтвердження. За словами президента, це – найбільші втрати російських сил за один місяць від початку повномасштабної війни.