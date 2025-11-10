Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 10 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Агенти "Атеш" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів між Кримом та Херсонською областю. В результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

В четвер, 6 листопада, дрони ГУР вдарили по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у Башкортостані в Росії – це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора. На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу.