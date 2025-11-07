Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Що атакували дрони в Росії?
Дрони ГУР 6 листопада спричинили гуркіт у Башкортостані. Стало відомо, що вони поцілили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу.
Зазначається, що це одне з ключових підприємств російської нафтохімічної галузі. Воно забезпечує потреби армії та оборонного сектору ворога.
На заводі виробляють іонол, різні типи авіаційного палива, а також синтетичні полімери, що використовуються у військовій промисловості.
Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального,
– йдеться в повідомленні.
Того дня місцеві повідомляли про вибухи в районі цього НХЗ.
Нещодавні успішні атаки по окупантах
Українські дрони днями вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез" у Кстово. На відео видно пожежу на об'єкті. Він входить до найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Також після удару безпілотників зупинив роботу Волгоградський НПЗ. За даними Reuters, торік цей завод виробив близько 5,1% від загального обсягу переробки нафти у Росії.
ССО України вразили склад "Шахедів" у Донецьку. Дрони спричинили сильний вибух на території колишнього аеропорту.