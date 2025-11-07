Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Что атаковали дроны в России?

Дроны ГУР 6 ноября вызвали грохот в Башкортостане. Стало известно, что они попали по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу.

Отмечается, что это одно из ключевых предприятий российской нефтехимической отрасли. Оно обеспечивает потребности армии и оборонного сектора врага.

На заводе производят ионол, различные типы авиационного топлива, а также синтетические полимеры, используемые в военной промышленности.

В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола – присадки к авиационному топливу,

В тот день местные сообщали о взрывах в районе этого НХЗ.

