Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Что атаковали дроны в России?
Дроны ГУР 6 ноября вызвали грохот в Башкортостане. Стало известно, что они попали по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу.
Отмечается, что это одно из ключевых предприятий российской нефтехимической отрасли. Оно обеспечивает потребности армии и оборонного сектора врага.
На заводе производят ионол, различные типы авиационного топлива, а также синтетические полимеры, используемые в военной промышленности.
В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола – присадки к авиационному топливу,
– говорится в сообщении.
В тот день местные сообщали о взрывах в районе этого НХЗ.
Недавние успешные атаки по оккупантам
Украинские дроны на днях ударили по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. На видео видно пожар на объекте. Он входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Также после удара беспилотников остановил работу Волгоградский НПЗ. По данным Reuters, в прошлом году этот завод произвел около 5,1% от общего объема переработки нефти в России.
ССО Украины поразили склад "Шахедов" в Донецке. Дроны вызвали сильный взрыв на территории бывшего аэропорта.