Защитники поделились эксклюзивными кадрами операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Смотрите также Горит Волгоградский НПЗ и нефтяные объекты в Крыму: Генштаб подтвердил поражение
Какие последствия работы дронов ССО в Донецке?
По данным Сил специальных операций, российская военная инфраструктура была расположена на территории бывшего международного аэропорта. Более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели. Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.
Это была совместная операция: ССО, СБС и РВиА. Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки военной агрессии России. Силы специальных операций: Всегда за чертой!
– говорится в сообщении.
Дроны поразили склад "Шахедов" в Донецке: видео ССО
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Какую еще российскую инфраструктуру удалось поразить?
Недавно украинские дроны-камикадзе атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Он обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет примерно 17 миллионов тонн в год.
Кроме этого, БПЛА нанесли удар по российскому нефтяному порту Туапсе, заставив Россию приостановить экспорт топлива.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что атаки Украины по России стали системными, с согласованными целями и рациональным использованием ресурсов.