Почему остановился экспорт горючего?
Как сообщают источники в отрасли, нефтеперерабатывающий завод Туапсе также остановил переработку нефти после атак украинских беспилотников, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Украинские дроны налетели на российский НПЗ в Кстово: разведка рассказала детали атаки
По их словам, НПЗ, который работает в основном на экспорт, прекратил нефтепереработку на следующий день после удара дронов из-за повреждения портовой инфраструктуры.
По состоянию на среду все суда отвели от причалов – они находятся на якоре вблизи порта.
Заметим, что до атаки подконтрольный "Роснефти" завод в Туапсе планировал увеличить экспорт нефтепродуктов в ноябре. Он поставляет продукцию нескольким странам:
- Китаю;
- Малайзии;
- Сингапуру;
- и Турции.
По данным мониторинговых каналов, во время удара дронов в порту стояли три танкера, которые загружали нефтяной конденсат, дизель и мазут.
Стоит знать! Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе имеет мощность в 240 тысяч баррелей нефти в сутки. Он производит нефтяной конденсат, мазут, вакуумный газойль и высокосернистый дизель.
Что известно об атаке на Туапсе?
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в российском Туапсе в ночь на 2 ноября. Беспилотники пять раз попали по инфраструктуре и вызвали ее повреждения, подтвердил Генеральный штаб Украины.
- В результате прилетов загорелся танкер, находившийся в порту.
- Кроме того, дроны поразили погрузочную инфраструктуру порта – вывели из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера.
- Повреждения получили также портовые здания.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,
– отметили в Генштабе.
Обратите внимание! Терминал в Туапсе расположен за тысячи километров от подконтрольной Украине территории и в 252 километрах от крайней точки во временно оккупированном Крыму.
Предыдущие атаки на Туапсе: что известно?
Туапсе, что в Краснодарском крае, не впервые становится целью атак украинских дронов. В прошлый раз порт в Туапсе подвергся удару 24 сентября. Тогда местные власти предупреждали об угрозе новых обстрелов с использованием беспилотных катеров. В городе были слышны мощные взрывы.
Еще раньше, в марте, дроны снова атаковали Туапсе. Местные жители сообщали о серии из примерно десяти громких взрывов в районе нефтеперерабатывающего завода. После ударов в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, а на территории предприятия вспыхнул пожар.
В конце февраля дроны также попадали в морской порт Туапсе, повредив инфраструктуру.