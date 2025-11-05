Почему остановился экспорт горючего?

Как сообщают источники в отрасли, нефтеперерабатывающий завод Туапсе также остановил переработку нефти после атак украинских беспилотников, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По их словам, НПЗ, который работает в основном на экспорт, прекратил нефтепереработку на следующий день после удара дронов из-за повреждения портовой инфраструктуры.

По состоянию на среду все суда отвели от причалов – они находятся на якоре вблизи порта.

Заметим, что до атаки подконтрольный "Роснефти" завод в Туапсе планировал увеличить экспорт нефтепродуктов в ноябре. Он поставляет продукцию нескольким странам:

Китаю;

Малайзии;

Сингапуру;

и Турции.

По данным мониторинговых каналов, во время удара дронов в порту стояли три танкера, которые загружали нефтяной конденсат, дизель и мазут.

Стоит знать! Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе имеет мощность в 240 тысяч баррелей нефти в сутки. Он производит нефтяной конденсат, мазут, вакуумный газойль и высокосернистый дизель.

Что известно об атаке на Туапсе?

Украинские дроны поразили нефтяной терминал в российском Туапсе в ночь на 2 ноября. Беспилотники пять раз попали по инфраструктуре и вызвали ее повреждения, подтвердил Генеральный штаб Украины.

В результате прилетов загорелся танкер, находившийся в порту.

Кроме того, дроны поразили погрузочную инфраструктуру порта – вывели из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера.

Повреждения получили также портовые здания.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– отметили в Генштабе.

Обратите внимание! Терминал в Туапсе расположен за тысячи километров от подконтрольной Украине территории и в 252 километрах от крайней точки во временно оккупированном Крыму.

Предыдущие атаки на Туапсе: что известно?