Чому зупинився експорт пального?

Як повідомляють джерела в галузі, нафтопереробний завод Туапсе також зупинив переробку нафти після атак українських безпілотників, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За їх словами, НПЗ, який працює в основному на експорт, припинив нафтопереробку наступного дня після удару дронів через пошкодження портової інфраструктури.

Станом на середу всі судна відвели від причалів – вони перебувають на якорі поблизу порту.

Зауважимо, що до атаки підконтрольний "Роснєфті" завод у Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді. Він постачає продукцію кільком країнам:

Китаю;

Малайзії;

Сінгапуру;

та Туреччині.

За даними моніторингових каналів, під час удару дронів в порту стояли три танкери, які завантажували нафтовий конденсат, дизель і мазут.

Варто знати! Нафтопереробний завод у Туапсе має потужність у 240 тисяч барелів нафти на добу. Він виробляє нафтовий конденсат, мазут, вакуумний газойль і високосірчистий дизель.

Що відомо про атаку на Туапсе?

Українські дрони уразили нафтовий термінал у російському Туапсе у ніч на 2 листопада. Безпілотники п'ять разів влучили по інфраструктурі та спричинили її пошкодження, підтвердив Генеральний штаб України.

Унаслідок прильотів загорівся танкер, що знаходився в порту.

Окрім того, дрони вразили навантажувальну інфраструктуру порту – вивели з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери.

Пошкоджень зазнали також портові будівлі.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України,

– зазначили в Генштабі.

Зауважте! Термінал у Туапсе розташований за тисячі кілометрів від підконтрольної Україні території та за 252 кілометри від крайньої точки в тимчасово окупованому Криму.

Попередні атаки на Туапсе: що відомо?