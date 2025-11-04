Цей завод розташований у місті Кстово в Нижньогородській області Росії. Про це 24 Каналу повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Які наслідки атаки на Росію?

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції було залучено понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.

Наслідки атаки на російський НПЗ: відео очевидців

Безпілотники налетіли на НПЗ під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак. Інформація про ураження обʼєкта повідомлялася також в низці російських пабліків.

На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву, також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті.

Наслідки атаки на "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез": відео Exilenova+

Варто зауважити, що "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез" є одним з провідних НПЗ Росії. Він забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить приблизно 17 мільйонів тонн на рік.

Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива, нафтобітум, парафіни тощо. Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим військово-промисловим комплексом.

