Які наслідки для Росії спричинили удари України?

Дронові атаки почали наносити шкоду Росії, спричиняючи дефіцит бензину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

Дивіться також Винятків не буде: Трамп відмовив Орбану в ослабленні санкцій для закупівлі російської нафти

Західні аналітики кажуть, що атаки на енергетичну інфраструктуру досі мали серйозний, але не руйнівний, вплив.

Згідно з нещодавнім оглядом, проведеним американським аналітичним центром Carnegie Endowment, українські дрони неодноразово вражали 16 великих російських нафтопереробних заводів, що становить близько 38% номінальної потужності нафтопереробки країни.

Але воно стверджує, що фактичний вплив був значно меншим: більшість заводів відновили роботу протягом кількох тижнів, через що це незначно "відбилося" на Росії завдяки існуючим надлишкам палива.

Разом з тим Президент Володимир Зеленський заявив, що покращена обороноздатність України у сфері далекобійних ударів завдає реальної шкоди, змушуючи Кремль імпортувати паливо та обмежувати експорт.

Ми вважаємо, що вони втратили до 20% своїх поставок бензину – безпосередньо в результаті наших ударів,

– сказав він журналістам.

Міжнародне енергетичне агентство, що базується в Парижі, стверджує, що неодноразові удари дронів скоротили потужності Росії з нафтопереробки приблизно на 500 000 барелів на день. Це спричинило внутрішній дефіцит бензину та обмежило експорт дизельного палива та авіаційного палива, навіть попри те, що загальний світовий видобуток нафти залишається стабільним.

Нагадаємо, що рівень експорту російського переробленого палива "пішов вниз", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Загальний обсяг поставок російських нафтопродуктів морем з 1 по 26 жовтня сягнув лише 1,89 мільйона барелів на добу. Цей показник найнижчий, починаючи з 2022 року. Першочергово на цю ситуацію вплинули такі фактори:

слабкі відвантаження нафти та мазуту після атак українських безпілотників на російські НПЗ, особливо відчутним стало скорочення після ураження термінала в Усть-Лузі;

погані погодні умови.

Які збитки для російської нафти через дронові атаки та санкції?