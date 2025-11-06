Захисники поділилися ексклюзивними кадрами операції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Які наслідки роботи дронів ССО у Донецьку?
За даними Сил спеціальних операцій, російська військова інфраструктура була розташована на території колишнього міжнародного аеропорту. Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.
Це була спільна операція: ССО, СБС та РВіА. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки військової агресії Росії. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!
– йдеться у повідомленні.
Дрони уразили склад "Шахедів" у Донецьку: відео ССО
Яку ще російську інфраструктуру вдалося уразити?
Нещодавно українські дрони-камікадзе атакували НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез" у Кстово. Він забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить приблизно 17 мільйонів тонн на рік.
Окрім цього, БпЛА завдали удару по російському нафтовому порту Туапсе, змусивши Росію призупинити експорт палива.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу зазначив, що атаки України по Росії стали системними, з узгодженими цілями та раціональним використанням ресурсів.