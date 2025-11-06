После ударов украинских защитников на объектах были зафиксированы взрывы и вторичная детонация. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет 24 Канал.

Какие объекты удалось поразить украинцам на этот раз?

В ночь на 6 ноября подразделения Deep strike Силы специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ в Волгоградской области России. Известно, что мощность предприятия составляла около 15,7 миллиона тонн нефтепродуктов в год – это составляет около 6% от всей переработки России. На НПЗ прогремели взрывы и пожар.

Силы специальных операций сообщают, что с начала 2025 года это предприятие уже подвергалось украинским поражениям. Последний раз дальнобойные дроны ССО били по Волгоградскому НПЗ 18 сентября – после этого его работа была приостановлена.

Кроме того, ударам подверглись три базы хранения горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Крыму. В результате попаданий по нефтебазе в Гвардейском – загорелись резервуары и цистерны с ГСМ. На двух других базах в Симферополе загорелись резервуары с горючим.

По информации Генштаба, во временно оккупированном Донецке, а именно на территории Донецкого аэропорта, россияне устроили базу хранения, комплектования и запуска "Шахедов", однако ненадолго. Подразделения ракетных войск и артиллерии, 414 бригада Сил беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ разбили этот объект – после попадания зафиксированы взрывы и повторная детонация.

В Генштабе отметили, что целью операции было снижение логистических возможностей врага и поражение критических элементов военно-промышленной инфраструктуры россиян.

Что известно об этой ночной атаке на объекты в Крыму?