Общая мощность объекта – более 3 600 мегаватт. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Смотрите также Население будет голодное и в дырявой одежде: как на Россию реально влияют украинские удары

Что известно о последствиях атаки?

Утром 6 ноября губернатор Костромской области Сергей Сытников отчитался о сбивании беспилотников в регионе. Он подтвердил, что ночью местные жители слышали "несколько хлопков" из-за работы так называемой защитной системы.

Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры,

– написал чиновник.

К слову, в сети сообщают о пожаре на Костормской ГРЭС (тепловой электростанции) в Волгореченске.

Пожар на российском энергообъекте: смотрите видео

Справка: Костромская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций России, которая занимает третье место по установленной мощности и производит около 1,5% от общего объема производимой в стране-агрессоре электроэнергии. Станция состоит из четырех блоков по 300 мегаватт, еще четырех блоков по 330 мегаватт и уникального блока-"миллионника" мощностью 1 200 мегаватт, что является крупнейшим в мире газовым энергоблоком.

Российские власти убеждают, что электроснабжение не нарушено, а пострадавших нет. Однако из-за атаки беспилотников губернатор все же проводит оперативный штаб.

Какие последствия атак по россиянам?