Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, возможны ли в стране-агрессоре протестные процессы и что еще может ускорить их появление. Напомним, что вечером 3 ноября после дроновой атаки по подстанции в Рыльске Курской области России 16 тысяч потребителей остались без света.

Какие обстоятельства могут спровоцировать недовольство россиян?

Гладких отметил, что можно надеяться на то, что нарастание этих внутриполитических, экономических и социальных проблем может подтолкнуть россиян к протестам.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в России проводили мобилизацию. Тогда в некоторых республиках Северного Кавказа возникло недовольство. Также многие россияне "голосовали ногами", когда бежали из страны-агрессора и скрывались за границей. В тот период российская экономика потеряла немало рабочих рук, ресурсов.

Обратите внимание! Владимир Путин подписал закон о "вечном" призыве в российскую армию. В соответствии с ним привлечение россиян призывного возраста в армию будет происходить с 1 января по 31 декабря. Также он подписал закон о привлечении резервистов, которые якобы будут охранять критически важные объекты.

А потом, когда Владимир Путин пошел другим путем, прибегнув к практике контрактной службы, россияне начали возвращаться, почувствовав, что мобилизация их не коснется.

Однако должны понимать, если в России снова начнутся мобилизационные процессы, ситуация повторится. И Путину придется прибегать к репрессивным механизмам, что безусловно может вызвать определенные протесты,

– подчеркнул политолог.

В то же время открытым остается вопрос, могут ли эти протесты приобрести такой масштаб, чтобы представлять угрозу путинскому режиму. У Гладких к такому развитию событий скептическое отношение. Однако даже если это будут локальные и кратковременные протесты, это все равно лучше, чем их отсутствие.

Не сомневаюсь в том, что они скорее всего будут. Однако в условиях репрессивного режима, отсутствия политической оппозиции и любых политических инструментов реализации интересов протестующих, очень трудно массовыми демонстрациями достичь результатов,

– подчеркнул политолог.

Сейчас, по его мнению, не стоит питать иллюзию по поводу того, что сейчас все россияне восстанут, пойдут протестовать и это побуждает Путина к определенным шагам. В то же время даже локальные протесты могут вызвать цепные реакции.

