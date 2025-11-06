Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, чи можливі в країні-агресорці протестні процеси і що ще може прискорити їхню появу. Нагадаємо, що ввечері 3 листопада після дронової атаки по підстанції у Рильску Курської області Росії 16 тисяч споживачів залишились без світла.

Які обставини можуть спровокувати незадоволення росіян?

Гладких наголосив, що можна сподіватися на те, що наростання цих внутрішньополітичних, економічних і соціальних негараздів може підштовхнути росіян до протестів.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення в Росії проводили мобілізацію. Тоді у деяких республіках Північного Кавказу виникли невдоволення. Також багато росіян "голосували ногами", коли тікали з країни-агресорки і переховувались за кордоном. У той період російська економіка втратила чимало робочих рук, ресурсів.

Зверніть увагу! Володимир Путін підписав закон про "вічний" призов в російську армію. Відповідно до нього залучення росіян призовного віку до війська відбуватиметься з 1 січня по 31 грудня. Також він підписав закон про залучення резервістів, які нібито охоронятимуть критично важливі об'єкти.

А потім, коли Володимир Путін пішов іншим шляхом, вдавшись до практики контрактної служби, росіяни почали повертатися, відчувши, що мобілізація їх не торкнеться.

Однак маємо розуміти, якщо в Росії знову почнуться мобілізаційні процеси, ситуація повториться. І Путіну доведеться вдаватися до репресивних механізмів, що безумовно може спричинити певні протести,

– наголосив політолог.

Водночас відкритим залишається питання, чи можуть ці протести набути такого масштабу, щоб становити загрозу путінському режиму. У Гладких до такого розвитку подій скептичне ставлення. Однак навіть якщо це будуть локальні та короткотривалі протести, це все одно краще, ніж їхня відсутність.

Не сумніваюсь у тому, що вони швидше за все будуть. Проте в умовах репресивного режиму, відсутності політичної опозиції та будь-яких політичних інструментів реалізації інтересів протестувальників, дуже важко масовими демонстраціями досягнути результатів,

– підкреслив політолог.

Наразі, на його думку, не варто плекати ілюзію з приводу того, що зараз всі росіяни повстануть, підуть протестувати і це спонукає Путіна до певних кроків. Водночас навіть локальні протести можуть спричинити ланцюгові реакції.

Яка ситуація з вимкненням світла у Росії?