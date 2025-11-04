Без світла залишилися понад 16 тисяч споживачів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на губернатора Олександра Хінштейна.

Що відомо про блекаут на Курщині?

Тепер російська влада скаржиться на удари по енергетичній інфраструктурі країни-агресорки. Цього разу внаслідок дронового удару постраждала електропідстанція в Рильську.

Аварійні відключення світла запровадили у трьох районах Курщини – Рильському, Глушківському та Коренівському. Без електроенергії залишилися понад 16 тисяч споживачів.

Окрім того, вранці 4 листопада губернатор області повідомив про атаку безпілотника на підстанцію в слободі Білій Біловського району. На трансформаторі загорілися запобіжники, тож 7 населених пунктів муніципалітету також поринули в темряву.

До слова, якщо в Рильську і Біловському районі електропостачання вже відновили, то Рильський, Глушківський та Коренівський райони й досі чекають своєї черги.

Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп звернув увагу на системні українські атаки по енергетиці Росії як спроби чинити тиск. Експерт наголосив, що країна-агресорка вперше зіштовхується з подібними ризиками.

Де також лунали вибухи вночі 4 листопада?