Стоит заметить, что в прошлом году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 миллиона тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объема нефтепереработки в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о ситуации на Волгоградском НПЗ?

Заметим, что завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Источники сообщили агентству, что в результате дроновой атаки повреждена основная перерабатывающая установка CDU-5, мощностью 9 100 метрических тонн в сутки, и гидрокрекинг, мощностью 11 000 тонн. В настоящее время завод остановлен. CDU-5 загорелась, а гидрокрекинг получил определенные повреждения.

Однако на запрос Reuters о получении комментария по этому поводу в "Лукойле" не ответили.

Атаки на НПЗ России: коротко о главном