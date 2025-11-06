В городе Стерлитамак беспилотник попал по территории Стерлитамакского нефтехимического завода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Какие последствия дроновой атаки на Россию?

Местные жители Стерлитамака выложили в сеть последствия попадания по территории нефтехимического завода. На видео можно увидеть, что после удара на предприятии возникло сильное задымление.

Дрон попал по территории нефтехимического завода: видео очевидцев

Дроновые атаки на российскую инфраструктуру: коротко о главном