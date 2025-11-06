Также известно, что в самом городе что-то попало в дом – похоже, ракета ПВО. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Россию ждут серьезные проблемы с авиацией: в чем причина

Атака БпЛА на Волгоград 6 ноября: что известно?

В ночь на 6 ноября 2025 года в Волгограде в России произошли взрывы. О них массово сообщали местные жители в социальных сетях. Волгоград расположен в около тысяче километров от Украины.

Свидетели описывают, что слышали сильные звуки в разных районах города, а также видели дым и огонь. Среди прочего речь идет о вспышках в районе нефтеперерабатывающего завода за пределами города от компании "Лукойл".

Официальной информации от местных властей относительно масштабов разрушений нет. Но губернатор писал, что "на территории промзоны" произошел пожар от "падения обломков БпЛА".

Вспышки на НПЗ в Волгограде: смотрите видео очевидцев

Также известно о повреждениях в одном из районов города, ведь, похоже, ракета российского ПВО попала в жилой дом. Местные власти пишут, что там погиб человек, и также из-за "обломков".

Обратим внимание, что буквально недавно, 4 ноября, во Фролово Волгоградской области был пожар после удара дронов по подстанции. Тогда в регионе возникли перебои со связью и исчезал свет.

К слову, успешные удары БпЛА по России могут привести к нарастанию внутриполитических, экономических и социальных проблем, а следовательно – подтолкнуть россиян к протестам. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких.

Где расположен Волгоград в России: показываем на карте

Где были взрывы в России предыдущей ночью?