Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах и пожаре в России вечером 3 ноября?

Свидетельства о том, что в городе Фролово что-то горит, появились поздно вечером 3 ноября. Есть видео, где фиксируют момент возможного прилета.

Момент прилета по Фролово: смотрите видео

Предположительно, удар был нанесен беспилотниками. Ведь на некоторых видео можно услышать звуки, похожие на пролет дронов. К тому же мониторинговые паблики россиян утверждали, что есть угроза от БПЛА в регионе.

Вон летит, видно, искры... О, бахнул один,

– говорят молодые россиянки, которые снимают атаку.

Атака на Россию 4 ноября: смотрите видео

Скорее всего, атакованный объект – подстанция (ПС) "Фроловская" на 500 киловольт. СМИ пишут о том, что в самом Фролово исчез свет и появились проблемы со связью.

Волгоградская область, город Фролово, атакована ПС "Фроловская" 500 кВ. Основная функция подстанции "Фроловская" – это преобразование и распределение электрической энергии между линиями электропередачи различных классов напряжения. Через нее проходит линия 500 кВ "Волжская-Восточная", через которую передается мощность от Волжской ГЭС в Липецкую, Рязанскую и Московскую области,

– пишут осинтеры.



Заявлено как горящая подстанция во Фролово / Фото из соцсетей

Однако есть и версии, что под удар мог попасть завод.

Где расположено Фролово, которое атаковали?

От Украины Фролово относительно недалеко – около 260 километров. Но это расстояние по прямой и до оккупированной Луганщины.

Показываем Фролово на карте России

В августе 2025 года Фролово уже атаковали, но тогда говорилось о железнодорожной станции.

Какие еще регионы были под атакой?