Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи та пожежу в Росії увечері 3 листопада?

Свідчення про те, що у місті Фролово щось горить, з'явилися пізно ввечері 3 листопада. Є відео, де фіксують момент можливого прильоту.

Момент прильоту по Фролово: дивіться відео

Імовірно, удару було завдано безпілотниками. Адже на деяких відео можна почути звуки, схожі на проліт дронів. До того ж моніторингові пабліки росіян твердили про загрозу від БпЛА в регіоні.

Он летить, видно, іскри... О, бахнув один,

– говорять молоді росіянки, які фільмують атаку.

Атака на Росію 4 листопада: дивіться відео

Швидше за все, атакований об'єкт – підстанція (ПС) "Фролівська" на 500 кіловольтів. ЗМІ пишуть про те, що в самому Фролово зникло світло, натомість з'явилися проблеми зі зв'язком.

Волгоградська область, місто Фролово, атакована ПС "Фролівська" 500 кВ. Основна функція підстанції "Фролівська" – це перетворення та розподілення електричної енергії між лініями електропередачі різних класів напруги. Через неї проходить лінія 500 кВ "Волзька-Східна", через яку передається потужність від Волзької ГЕС до Липецької, Рязанської та Московської областей,

Заявлено як палаюча підстанція у Фролово / Фото із соцмереж

Проте є і версії, що під удар міг потрапити завод.

Де розташоване Фролово, яке атакували?

Від України Фролово відносно недалеко – близько 260 кілометрів. Але це відстань по прямій і до окупованої Луганщини.

Показуємо Фролово на карті Росії

У серпні 2025 року Фролово вже атакували, та тоді мовилося про залізничну станцію.

Які ще регіони були під атакою?