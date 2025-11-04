Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибухи та пожежу в Росії увечері 3 листопада?
Свідчення про те, що у місті Фролово щось горить, з'явилися пізно ввечері 3 листопада. Є відео, де фіксують момент можливого прильоту.
Момент прильоту по Фролово: дивіться відео
Імовірно, удару було завдано безпілотниками. Адже на деяких відео можна почути звуки, схожі на проліт дронів. До того ж моніторингові пабліки росіян твердили про загрозу від БпЛА в регіоні.
Он летить, видно, іскри... О, бахнув один,
– говорять молоді росіянки, які фільмують атаку.
Атака на Росію 4 листопада: дивіться відео
Швидше за все, атакований об'єкт – підстанція (ПС) "Фролівська" на 500 кіловольтів. ЗМІ пишуть про те, що в самому Фролово зникло світло, натомість з'явилися проблеми зі зв'язком.
Волгоградська область, місто Фролово, атакована ПС "Фролівська" 500 кВ. Основна функція підстанції "Фролівська" – це перетворення та розподілення електричної енергії між лініями електропередачі різних класів напруги. Через неї проходить лінія 500 кВ "Волзька-Східна", через яку передається потужність від Волзької ГЕС до Липецької, Рязанської та Московської областей,
– пишуть осінтери.
Заявлено як палаюча підстанція у Фролово / Фото із соцмереж
Проте є і версії, що під удар міг потрапити завод.
Де розташоване Фролово, яке атакували?
Від України Фролово відносно недалеко – близько 260 кілометрів. Але це відстань по прямій і до окупованої Луганщини.
Показуємо Фролово на карті Росії
У серпні 2025 року Фролово вже атакували, та тоді мовилося про залізничну станцію.
Які ще регіони були під атакою?
Іще йдеться про перебої з електропостачанням на Курщині через атаку на підстанцію в 110 кіловольтів. Губернатор області заявив, що Україна нібито вдарила по підстанції, через що сталося аварійне відключення світла у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.
Загалом без світла залишилися понад 16 тисяч людей. За словами чиновника, Силам оборони "не вдасться посіяти паніку" в Росії.