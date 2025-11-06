Також відомо, що у самому місті щось влучило у будинок – схоже, ракета ППО. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Атака БпЛА на Волгоград 6 листопада: що відомо?

У ніч на 6 листопада 2025 року у Волгограді в Росії сталися вибухи. Про них масово повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах. Волгоград розташований за близько тисячу кілометрів від України.

Свідки описують, що чули сильні звуки у різних районах міста, а також бачили дим і вогонь. Серед іншого мовиться про спалахи у районі нафтопереробного заводу за межами міста від компанії "Лукойл".

Офіційної інформації від місцевої влади щодо масштабів руйнувань немає. Але губернатор писав, що "на території промзони" сталася пожежа від "падіння уламків БпЛА".

Спалахи на НПЗ у Волгограді: дивіться відео очевидців

Також відомо про пошкодження в одному з районів міста, адже, схоже, ракета російського ППО влучила у житловий будинок. Місцева влада пише, що там загинув чоловік, і також через "уламки".

Звернімо увагу, що буквально недавно, 4 листопада, у Фролово Волгоградської області була пожежа після удару дронів по підстанції. Тоді у регіоні виникли перебої зі зв'язком та зникало світло.

До слова, успішні удари БпЛА по Росії можуть призвести до наростання внутрішньополітичних, економічних і соціальних негараздів, а отже – підштовхнути росіян до протестів. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких.

Де розташований Волгоград у Росії: показуємо на карті

Де були вибухи у Росії попередньої ночі?