Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив економіст Максим Блант, додавши, що в Росії технологічно життя спрощується, деградує і це було очевидно з 2022 року.
Пріоритет Росії – не цивільна, а військова авіація
Росія надалі, за переконанням економіста, залишиться без цивільної авіації. Він прогнозує, що не буде авіаперевезень.
Будуть возити поїздами, а не буде поїздів – їздитимуть на конях. Все до цього йде. В цьому виражається криза,
– озвучив Блант.
Економіст проаналізував і ситуацію стосовно російської військової авіації. Він прокоментував інформацію, яка з'являється в ЗМІ про те, що Росія начебто відчуватиме проблему з авіаційним керосином через атаки по своїх нафтопереробних заводах.
"В мене є сильні сумніви щодо того, що військова авіація залишиться без авіакеросину. Ці постачання будуть відбуватися. От вони останнє паливо зіллють з цивільних літаків, але заправлять військові", – вважає Блант.
Авіаційна сфера Росії переживає кризу:
- Росія у 2026 році планує урізати фінансування цивільної авіації. Планується скоротити витрати до 85,7 мільярдів рублів з 139,6. У 2027 році до 86,9 мільярдів рублів з 109,7. Значною мірою Росія скорочуватиме підтримку авіакомпаній для оновлення парків літаків, які здійснюють перевезення всередині країни.
- Через впроваджені Заходом санкції парк російських авіакомпаній до 2030 року може втратити 339 літаків, 200 вертольотів. Зараз, згідно з даними "Росавіації", він має на балансі 1135 літаків. Санкційні обмеження не дають росіянам змоги закуповувати нові повітряні судна, запчастини до них.