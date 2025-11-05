Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив економіст Максим Блант, додавши, що в Росії технологічно життя спрощується, деградує і це було очевидно з 2022 року.

Пріоритет Росії – не цивільна, а військова авіація

Росія надалі, за переконанням економіста, залишиться без цивільної авіації. Він прогнозує, що не буде авіаперевезень.

Будуть возити поїздами, а не буде поїздів – їздитимуть на конях. Все до цього йде. В цьому виражається криза,

– озвучив Блант.

Економіст проаналізував і ситуацію стосовно російської військової авіації. Він прокоментував інформацію, яка з'являється в ЗМІ про те, що Росія начебто відчуватиме проблему з авіаційним керосином через атаки по своїх нафтопереробних заводах.

"В мене є сильні сумніви щодо того, що військова авіація залишиться без авіакеросину. Ці постачання будуть відбуватися. От вони останнє паливо зіллють з цивільних літаків, але заправлять військові", – вважає Блант.

Авіаційна сфера Росії переживає кризу: