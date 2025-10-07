Чому доведеться списати авіапарк?
Російські авіакомпанії “відрізані” від ринку санкціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Інтерфакс".
Вони не можуть закуповувати нові лайнери та отримувати для них запчастини та техобслуговування, тому найближчими роками можуть втратити десятки літаків. Так з парку російських авіакомпаній можуть вибути 339 літаків та 200 вертольотів до 2030 року.
На додачу до Boeing та Airbus, які поступово виходять з ладу та розбираються на запчастини, в брухт доведеться здати 230 вітчизняних повітряних суден, яким зараз 40, 50 або навіть 60 років.
За песимістичним прогнозом до 2030 року ми спільно з авіакомпаніями налічуємо вибуття близько 339 літаків: це 230 вітчизняних та 109 іноземних. Крім цього плануємо вибуття 200 вертольотів: 190 вітчизняних і 10 іноземних,
– каже голова "Росавіації" Дмитро Ядров.
За даними "Росавіації", зараз парк вітчизняних авіакомпаній налічує 1135 повітряних суден, з яких "на крилі" – 1088.
Які проблеми з авіацією є у Росії?
За 2022-25 роки флот цивільної авіації поповнився лише на 13 нових бортів — 12 "суперджетів" і один Ту-214, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Натомість 2025 року з 15 запланованих пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.
Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінує Airbus (AIR.PA)., та Boeing (BA.N), реактивні літаки, російські авіакомпанії тепер покладаються на складні, непрямі маршрути імпорту для постачання критично важливих компонентів.
Що відомо про проблеми в інших галузях та промисловості Росії?
Західні санкції проти Росії б'ють по всіх фронтах. Росія змушена імпортувати морепродукти через проблеми в рибній галузі, а найбільший виробник сільськогосподарської техніки планує скоротити виробництво. Також є пробеми в енергосекторі.
Вугільну галузь Росії "затягує" криза, з очікуваними збитками понад 300 мільярдів рублів у 2025 році. Криза спричинена зниженням експорту, санкціями та низькими світовими цінами на енергетичне вугілля.
Російська целюлозно-паперова промисловість також зазнає глибокої кризи, зростають борги та судові позови, заводи в Росії затримують зарплату. Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 мільярдів рублів.