Чому Росія відправляє нафту за кордон?

Морські поставки сирої нафти з Росії сягнули 16-місячного максимуму протягом останніх чотирьох тижнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Один із ключових НПЗ Росії під ударом: чим важливий завод у Кіришах

За даними видання, середній показник відвантажень із російських портів за 4 тижні до 5 жовтня складав 3,57 мільйона барелів на добу. Це лише на 80 тисяч менше від рекорду, встановленого у травні 2024 року.

Зростання експорту збіглося з активізацією атак українських безпілотників на НПЗ.

Адже лише за останні два місяці БПЛА вразили щонайменше 15 нафтопереробних заводів у європейській частині Росії.

У підсумку, за підрахунками аналітичної компанії JPMorgan Chase & Co., потужності переробки нафти в Росії впали нижче 5 мільйонів барелів на добу – найнижчого показника від квітня 2022 року.

Натомість постачання сирої нафти з Росії зросли приблизно на 500 тисяч барелів на добу з середини серпня.

Водночас можливості для подальшого збільшення експорту обмежені. Приморськ і Новоросійськ уже працюють майже на повну потужність, а Усть-Луга, хоч і має номінальний резерв, не може вийти за пікові обсяги жовтня 2024 року,

– пише видання.

Разом з тим Кремль не заробляє більше на експорті нафти:

Загальна вартість російського експорту за тиждень до 5 жовтня скоротилася на 40 мільйонів доларів – до 1,53 мільярда доларів.

Поставки до Азії зменшилися до 3,22 мільйона барелів на добу.

А експорт до Туреччини впав до 310 тисяч барелів в день.

Важливо! За даними російського енергетичного агентства, на сьогодні майже 40% нафтопереробних заводів Росії простоюють, а до 70% зупинок спричинені ударами українських дронів, пише The Washington Post.

Як Захід обмежує експорт російської нафти?