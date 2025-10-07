Почему Россия отправляет нефть за границу?

Морские поставки сырой нефти из России достигли 16-месячного максимума в течение последних четырех недель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, средний показатель отгрузок из российских портов за 4 недели до 5 октября составлял 3,57 миллиона баррелей в сутки. Это лишь на 80 тысяч меньше рекорда, установленного в мае 2024 года.

Рост экспорта совпало с активизацией атак украинских беспилотников на НПЗ.

Ведь только за последние два месяца БПЛА поразили не менее 15 нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России.

В итоге, по подсчетам аналитической компании JPMorgan Chase & Co., мощности переработки нефти в России упали ниже 5 миллионов баррелей в сутки – самого низкого показателя с апреля 2022 года.

Зато поставки сырой нефти из России выросли примерно на 500 тысяч баррелей в сутки с середины августа.

В то же время возможности для дальнейшего увеличения экспорта ограничены. Приморск и Новороссийск уже работают почти на полную мощность, а Усть-Луга, хоть и имеет номинальный резерв, не может выйти за пиковые объемы октября 2024,

– пишет издание.

Вместе с тем Кремль не зарабатывает больше на экспорте нефти:

Общая стоимость российского экспорта за неделю до 5 октября сократилась на 40 миллионов долларов – до 1,53 миллиарда долларов.

Поставки в Азию уменьшились до 3,22 миллиона баррелей в сутки.

А экспорт в Турцию упал до 310 тысяч баррелей в день.

Важно! По данным российского энергетического агентства, сегодня почти 40% нефтеперерабатывающих заводов России простаивают, а до 70% остановок вызваны ударами украинских дронов, пишет The Washington Post.

