Почему Россия отправляет нефть за границу?
Морские поставки сырой нефти из России достигли 16-месячного максимума в течение последних четырех недель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, средний показатель отгрузок из российских портов за 4 недели до 5 октября составлял 3,57 миллиона баррелей в сутки. Это лишь на 80 тысяч меньше рекорда, установленного в мае 2024 года.
Рост экспорта совпало с активизацией атак украинских беспилотников на НПЗ.
Ведь только за последние два месяца БПЛА поразили не менее 15 нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России.
В итоге, по подсчетам аналитической компании JPMorgan Chase & Co., мощности переработки нефти в России упали ниже 5 миллионов баррелей в сутки – самого низкого показателя с апреля 2022 года.
Зато поставки сырой нефти из России выросли примерно на 500 тысяч баррелей в сутки с середины августа.
В то же время возможности для дальнейшего увеличения экспорта ограничены. Приморск и Новороссийск уже работают почти на полную мощность, а Усть-Луга, хоть и имеет номинальный резерв, не может выйти за пиковые объемы октября 2024,
– пишет издание.
Вместе с тем Кремль не зарабатывает больше на экспорте нефти:
- Общая стоимость российского экспорта за неделю до 5 октября сократилась на 40 миллионов долларов – до 1,53 миллиарда долларов.
- Поставки в Азию уменьшились до 3,22 миллиона баррелей в сутки.
- А экспорт в Турцию упал до 310 тысяч баррелей в день.
Важно! По данным российского энергетического агентства, сегодня почти 40% нефтеперерабатывающих заводов России простаивают, а до 70% остановок вызваны ударами украинских дронов, пишет The Washington Post.
Как Запад ограничивает экспорт российской нефти?
Между тем экспортировать нефть России становится все труднее. Европейские страны усиливают контроль над "теневым флотом" Кремля. Франция задержала танкер Boracay из-за несоответствий в документах: за последние 11 месяцев судно пять раз меняло название и фактически ходило без флага,
Дания одновременно усиливает экологический надзор за танкерами, проходящих через Скаген и под Большим Бельтским мостом, чтобы убедиться в соблюдении стандартов Балтийского моря.
Параллельно Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России. В "черный список" попадут более 100 дополнительных судов флота Москвы. Также ограничения вводят для нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров в третьих странах.