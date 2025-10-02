Танкер плавал у берегов Дании с 22 по 25 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Смотрите также Китай введет меры для ограничения деятельности "теневого флота"

Что известно о задержании танкера России возле Франции?

По данным издания, в субботу, 27 сентября, во второй половине дня на борт судна поднялись подразделения французского спецназа. После этого прокурор объявил об аресте двух членов экипажа. Известно, что танкер из "теневого флота" России находился у берегов Дании с 22 по 25 сентября.

Танкер, построен в 2007 году, имеет длину 244 метра и неоднократно менял и название, и флаг. Ранее он был зарегистрирован в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии. Судно находится под санкциями не только ЕС, но и Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Швейцарии. 20 сентября оно вышло из российского порта Приморск и планировало прибыть 20 октября в индийский Вадинар.

Прокуратура Бреста открыла предварительное расследование в связи с отсутствием надлежащих документов о национальности и флаге судна, а также из-за отказа экипажа выполнить указания.

Этот экипаж допустил очень серьезные нарушения, что является основанием для возбуждения уголовного дела,

– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как НАТО отреагировало на дроны в Дании?