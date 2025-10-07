Почему придется списать авиапарк?
Российские авиакомпании “отрезаны” от рынка санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Интерфакс".
Они не могут закупать новые лайнеры и получать для них запчасти и техобслуживание, поэтому в ближайшие годы могут потерять десятки самолетов. Так из парка российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года.
В дополнение к Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на запчасти, в лом придется сдать 230 отечественных воздушных судов, которым сейчас 40, 50 или даже 60 лет.
По пессимистическому прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие около 339 самолетов: это 230 отечественных и 109 иностранных. Кроме этого планируем выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных,
– говорит глава "Росавиации" Дмитрий Ядров.
По данным "Росавиации", сейчас парк отечественных авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых "на крыле" – 1088.
Какие проблемы с авиацией есть у России?
За 2022-25 годы флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов - 12 "суперджетов" и один Ту-214, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Зато в 2025 году из 15 запланированных пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам только один.
Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминирует Airbus (AIR.PA)., и Boeing (BA.N), реактивные самолеты, российские авиакомпании теперь полагаются на сложные, непрямые маршруты импорта для поставки критически важных компонентов.
Что известно о проблемах в других отраслях и промышленности России?
Западные санкции против России бьют по всем фронтам. Россия вынуждена импортировать морепродукты из-за проблем в рыбной отрасли, а крупнейший производитель сельскохозяйственной техники планирует сократить производство. Также есть пробемы в энергосекторе.
Угольную отрасль России "затягивает" кризис, с ожидаемыми убытками более 300 миллиардов рублей в 2025 году. Кризис вызван снижением экспорта, санкциями и низкими мировыми ценами на энергетический уголь.
Российская целлюлозно-бумажная промышленность также испытывает глубокий кризис, растут долги и судебные иски, заводы в России задерживают зарплату. Крупнейший лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 миллиардов рублей.