Почему придется списать авиапарк?

Российские авиакомпании “отрезаны” от рынка санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Интерфакс".

Они не могут закупать новые лайнеры и получать для них запчасти и техобслуживание, поэтому в ближайшие годы могут потерять десятки самолетов. Так из парка российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года.

В дополнение к Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на запчасти, в лом придется сдать 230 отечественных воздушных судов, которым сейчас 40, 50 или даже 60 лет.

По пессимистическому прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие около 339 самолетов: это 230 отечественных и 109 иностранных. Кроме этого планируем выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных,

– говорит глава "Росавиации" Дмитрий Ядров.

По данным "Росавиации", сейчас парк отечественных авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых "на крыле" – 1088.

Какие проблемы с авиацией есть у России?

За 2022-25 годы флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов - 12 "суперджетов" и один Ту-214, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Зато в 2025 году из 15 запланированных пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам только один.

Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминирует Airbus (AIR.PA)., и Boeing (BA.N), реактивные самолеты, российские авиакомпании теперь полагаются на сложные, непрямые маршруты импорта для поставки критически важных компонентов.

