Вже відомо, що сталися вибухи на нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Добою раніше Дрони атакували НПЗ у Саратові: відео засвідчило потужний вибух

Вибухи у Башкортостані на СНХЗ: що відомо?

Інцидент із кількома невідомим стався на Стерлітамакському нафтохімічному заводі (СНХЗ) у Башкортостані, що в Росії. Невідомо, яка його причина, і поки точно не відомі наслідки – але відео засвідчили багато диму, а свідки писали про вибухи.

Як усе сталося? У ніч на 4 листопада у місті Стерлітамак пролунала серія вибухів. На це одразу у соціальних мережах поскаржилися місцеві.

В опублікованих ними відео ми не бачимо руйнувань, але місцева влада офіційно проінформувала про вибух у цеху нафтохімічного заводу. Мовляв, частина його обвалилася, але ніхто не постраждав.

Наслідки вибухів у Стерлітамаку: дивіться відео очевидців

Наразі не повідомляли про атаку БпЛА у регіоні, але аеропорти поруч були закриті, також лунали сирени та оголошували повітряну небезпеку. Тож вибухи могли бути спричинені атаками безпілотників або ракет, але це поки не підтверджено.

Додамо, що згаданий нафтохімічний завод спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Є частиною у російського хімічного холдингу "Росхім".

Осінтери підтверджують кілька осередків займання на заводі станом на ранок.

Де розташований Стерлітамак у Башкортостані: дивіться на карті

До слова, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що повітряні атаки на Росію не зупинять її в моменті. Але дуже серйозно б'ють по її бюджету.

Де ще лунали вибухи у Росії цієї ночі?